قبول 4300 طالب في مختلف التخصصات بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة سلمان بن عبدالعزيز عن قبول 4300 طالب في مختلف التخصصات للعام الجامعي 1435/1436ه.

أوضح ذلك عميد القبول والتسجيل د. عبدالعزيز بن محمد الصقر أن العمادة رشحت الطلاب المقبولين بعد استيفاء متطلبات قبولهم عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد، وأهاب الصقر بضرورة إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الممتاز خلال المدة الزمنية المحددة في البوابة الإلكترونية ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 1435/9/9ه حتى لا يفقد الطالب فرصته في القبول، مؤكداً على أن آخر موعد لتسليم المستندات للبريد الممتاز هو يوم الأحد القادم.

وأشار الصقر إلى أن المستندات المطلوب إرسالها, أصل الشهادة الثانوية مع أربع صور منها, صورة من الهوية الوطنية للطالب, إشعار ترشيح القبول (يتم طباعته من خلال البوابة الإلكترونية)، صورة واحدة شخصية مكتوب عليها الاسم من الخلف، (لغير السعودي من أم سعودية) صورتان من هوية الأم وصورتان من إقامة الطالب وصورتان من شهادة الميلاد.