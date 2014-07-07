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ابن دليم يتفقد مبنى المباحث في شرورة ومنفذ الحدود بالوديعة

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ابن دليم يتفقد مبنى المباحث في شرورة ومنفذ الحدود بالوديعة ابن دليم يتفقد مبنى المباحث في شرورة ومنفذ الحدود بالوديعة

    توجه وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني لمحافظة شرورة إثر الأحداث الإرهابية التي شهدتها المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وكان في استقباله لدى وصوله مكتب الاستقبال بمبنى المباحث العامة قائد القوة الخاصة للطوارئ اللواء الركن خالد الحربي وعدد من القيادات الأمنية بمنطقة نجران.

وتفقد وكيل الإمارة مكتب الاستقبال بمبنى المباحث وشاهد حجم التلفيات، واستمع من القيادات الأمنية المتواجدة بالموقع إلى ما حدث منذ أن تحصن الإرهابيان بالمبنى إلى أن قاما بتفجير نفسيهما.

ونقل ابن دليم تحيات وتقدير الأمير محمد بن نايف للجهود التي بذلت لحماية الوطن من مخططات الفئة الضالة. كما قام بزيارة المصابين من رجال الأمن في العملية الإرهابية في مستشفى شرورة العام، متمنياً لهم الشفاء العاجل. وعبر المصابون عن فخرهم واعتزازهم بما قدموه من تضحيات للوطن وعن حماسهم للعودة إلى ميدان العمل سريعاً لتقديم كل ما بوسعهم لخدمة الوطن. بعد ذلك، تفقد ابن دليم منفذ الوديعة، واستمع الى شرح عن كيفية حدوث العملية الإرهابية من منسوبي المنفذ الذين كانوا متواجدين أثناء العملية. وألقى نظرة على التلفيات التي حدثت في بعض مرافق المنفذ. ورافق وكيل الإمارة في هذه الجولات محافظ شرورة ابراهيم بن عاطف الشهري.

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