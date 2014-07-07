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حريق محدود بمصنع نسيج بالعبور بسبب ماس كهربائي‎

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حريق محدود بمصنع نسيج بالعبور بسبب ماس كهربائي‎ حريق محدود بمصنع نسيج بالعبور بسبب ماس كهربائي‎

أرشيفية

تلقى قسم شرطة العبور بلاغًا بنشوب حريق بمصنع هليوبليس للنسيج والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة القسم .

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده،وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض مخلفات النسيج بالمصنع دون أن ينجم عن الحريق إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال نجل صاحب المصنع علل نشوبه ماس كهربائي ولم يتهم أحد بنشوبه .

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الادله الجنائيه لاتخاذ شئونها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5082 إدارى قسم العبور لسنة 2014م وجارى العرض على النيابة.

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