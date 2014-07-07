حماس: اغتيال مجموعة من كتائب القسام والمقاومة تصعيد خطير سيدفع ثمنه العدو

توعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن عدوانه على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري – في بيان صحفي مقتضب فجر اليوم الاثنين – ” إن اغتيال العدو عددًا من كتائب القسام والمقاومة تصعيد خطير والعدو سيدفع الثمن”.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس استشهاد 6 من عناصرها جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لنفق للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت لاحق،ذكرت مصادر فلسطينية أن قائدًا ميدانيًا كبيرًا في القسام يدعى إبراهيم عابدين استشهد في قصف لطائرات الاحتلال شمال رفح غير أن الكتائب لم تؤكد ذلك بعد،كما استشهد مقاومان فلسطينيان مساء أمس في غارة شنتها طائرات الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أ ش أ