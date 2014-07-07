الملك يأمر بإعانة رمضانية عاجلة لأسر «الضمان» بـ 1.4 مليار ريال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (1.395.655.500) مليار وثلاث مئة وخمسة وتسعون مليوناً وست مئة وخمسة وخمسون ألفاً وخمس مئة ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.

أعلن ذلك الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية معبراً عن عميق شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على هذه اللفتة الإنسانية من ملك الإنسانية، الذي تسبق دائماً أفعاله أقواله.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الأبوية ليست مستغربة عليه حيث يحظى قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص برعاية ومتابعة خاصة من مقامه الكريم، كون الضمان الاجتماعي يقوم على تسديد الاحتياجات المعيشية الضرورية، لأكثر الفئات حاجة في المجتمع من العجزة، وكبار السن، والمرضى، والأرامل، والمطلقات، والمهجورات، والأيتام، وأسر السجناء وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل.

وأوضح الوزير العثيمين أن الوزارة، ستشرع فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإنفاذ التوجيه السامي الكريم لصرف هذه الإعانة لتستفيد منها أسر الضمان في الوقت المناسب مشيراً إلى أن هذه الإعانة الرمضانية العاجلة تأتي إضافة إلى المعاش الشهري الذي تستلمه أسر الضمان كل شهر.

وأهاب العثيمين بجميع المشمولين بهذه المساعدة عدم مراجعة المكاتب حيث ستودع بحساباتهم آلياً مباشرة.

وفي ختام تصريحه شكر العثيمين نيابة عن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله على ما تلقاه الوزارة بكافة قطاعاتها من دعم ورعاية.