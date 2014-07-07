محمد إبراهيم: انتقالي للأهلي؟ تخاريف

نفى محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك التقارير التي تشير إلى إمكانية انتقاله للأهلي في ظل العلاقة المتوترة بينه مع رئيس النادي مرتضى منصور.

مرتضى كان قد صرح مسبقا بأنه في حالة وصوله عرضا لمحمد إبراهيم سيقوم بقطع تذاكر الطيران بنفسه.. في إشارة لرغبته في الاحتراف.

وكتب إبراهيم تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) يوم الأحد: "أما عن التخاريف والإشاعات المنتشرة حديثا عن انتقالي للأهلي، فأنا زمالكاوي".

وأضاف "لن ألعب في مصر إلا لنادي الزمالك".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قام بتحويل محمد إبراهيم للتحقيق وإيقافه عقب تصريحه ضد لاعبي الدوري الممتاز بضرورة الكشف عن المنشطات.

ويستعد الزمالك بدون محمد إبراهيم لمواجهة بتروجيت مساء الأثنين.