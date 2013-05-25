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أهالى كوم حمادة تظاهروا ضد موظفى الكهرباء.. فنصحهم المسئول: «روحوا اقطعوا شريط القطر»

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أهالى كوم حمادة تظاهروا ضد موظفى الكهرباء.. فنصحهم المسئول: «روحوا اقطعوا شريط القطر» أهالى كوم حمادة تظاهروا ضد موظفى الكهرباء.. فنصحهم المسئول: «روحوا اقطعوا شريط القطر»
حاول الأهالى الشكوى للرئاسة فرد عليهم مسئول «هو أنا كهربائى؟»

كتب : ماهر أبوعقيل: منذ 31 دقيقة

«قطع السكة الحديد حل لانقطاع الكهرباء» هكذا أجابت إدارة كهرباء كوم حمادة بمحافظة البحيرة على اعتراضات المواطنين، ظلام بيوت أهالى المركز دفع الناس للخروج والتظاهر ضد موظفى الكهرباء، وتنصلا من المسئولية نصحهم رئيس «شبكة الكهرباء» بالحل السريع «عايزين الكهرباء تيجى فى الحال روحوا اقطعوا شريط القطر عشان يحسوا بيكم» -حسب رواية عماد خليل- أحد أبناء محافظة البحيرة. انقطاع الكهرباء فى المحافظة يتم على مدار اليوم فى ساعات متفرقة، يصل مجموعها فى بعض الأحيان إلى 8 ساعات، ولأن انقطاع التيار فى مواعيد ثابتة وضع سكان المركز جدولا ليومياتهم فى الظلام فى يوميات سكان المدينة.

عماد، مهندس كهرباء، شاهد على حلقة النقاش مع مسئول الكهرباء، يقول «بتوع شبكة الكهرباء اعترفوا للناس بأن قطع النور بتعليمات عليا»، ذاكرا واقعة اتصال أحد المحتجين برئاسة الجمهورية لتوصيل الأزمة إلى الجهة الأعلى فى «رد عليه واحد وقاله هو أنا كهربائى؟»، حسب قول الشاب العشرينى، بقدر استفادته مما يسببه قطع الكهرباء لكنه متعاطف مع أهل بلده «إمبارح مثلا جانى 35 راوتر بايظين بسبب القطع المفاجئ للتيار»، واصفا ما يحدث «خراب بيوت مستعجل».

فكرة مسئول كهرباء كوم حمادة حققها الشباب المحتجون، بشكل حضارى، يمهد للتصعيد، قطعوا خط السكة الحديد لمدة ساعتين، يؤكد عماد خليل «عملناها قبل كده فى حاجات غير الكهرباء وجابت نتيجة قلنا نشوف يمكن المشكلة تتحل»، موضحاً أن خسائر التجار وأصحاب المحلات تستفزهم وتدفعهم للقيام بكل صور الاحتجاج «واحد صاحبى عنده سوبر ماركت خسر بـ200 جنيه آيس كريم بسبب الكهربا، المطلوب يعمل إيه يعنى؟».

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