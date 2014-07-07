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إضراب سائقى السرفيس بأسوان احتجاجًا على التعريفة الجديدة التى أقرها المحافظ

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إضراب سائقى السرفيس بأسوان احتجاجًا على التعريفة الجديدة التى أقرها المحافظ إضراب سائقى السرفيس بأسوان احتجاجًا على التعريفة الجديدة التى أقرها المحافظ

أرشيفية

تجمع العشرات من سائقى الميكروباص العاملين على الخطوط الداخلية بمدينة أسوان وقاموا بالإضراب عن العمل أمام حديقة المحافظة وديوان عام المحافظة أحتجاجًا على التعريفة الرسمية للراكاب التى اعتمادها محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى اليوم بعد تطبيق زيادة البنزين والسولار .

وأعلن السائقين استمرار إضربهم عن العمل لحين رفع تعريفة المواصلات إلى جنية بدلًا من 75 قرشاً التى حددتها التعريفة التى اعتمدها المحافظ اليوم .

والجدير بالذكر أن الأجرة كانت على الخطوط الداخلية 50 قرشًا والتعريفة الجديدة جعلتها 75 قرش بزيادة 50% ولكن السائقين يطالبون برفعها إلى 100 قرش أى بنسبة 100%

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