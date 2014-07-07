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مصر تقدم العزاء لأسرة الشهيد أبو خضير وتؤكد تضامنها مع شعب الفلسطيني

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مصر تقدم العزاء لأسرة الشهيد أبو خضير وتؤكد تضامنها مع شعب الفلسطيني مصر تقدم العزاء لأسرة الشهيد أبو خضير وتؤكد تضامنها مع شعب الفلسطيني

 

الشهيد أبو خضير

شارك السفير وائل نصر الدين عطية سفير لدى فلسطين في سرادق العزاء الذى أقامته أسرة الشهيد محمد أبو خضير ببلدة شعفاط بالقدس الشرقية ، لمواساة عائلة الشهيد وتقديم واجب العزاء للشعب الفلسطيني .

وأدان نصر الدين الجريمة النكراء التى أودت بحياة صبى في مقتبل العمر بغير ذنب اقترفه، محذراً من مخاطر استمرار ترك التطرف والعنصرية يستشريان بدون حساب أو رقيب على مستقبل الديمقراطية في المنطقة والعالم.

وأوضح السفير المصري أن شناعة هذه الجريمة تستنفر ضمير العالم الحر ، وتعيد إلى الأذهان الجرائم البشعة التي أدمت قلوب البشرية في النصف الأول من القرن العشرين،مؤكدًا تضامن مصر الكامل شعبًا وقيادة مع الشعب الفلسطيني وقيادته في مصابهما ، مشددًا على ضرورة عدم التقاعس عن محاسبة مرتكبي هذا الحادث أمام القانون ضماناً لعدم إفلاتهم من العقاب ومنعًا للتكرار .

وأكد نصر الدين أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وستستمر في مساندته حتي إنهاء الاحتلال وحصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنى ، على أساس حدود عام 1976، وعاصمتها القدس الشرقية .

تجدر الإشارة إلى أن الفتى محمد أبو خضير قتل على أيدي 6 إسرائيليين اختطفوه فجر الأربعاء الماضي من بلدة شعفاط شمال القدس، حيث لقى حتفه إثر حرقه حيًا انتقامًا لمقتل ثلاثة مستوطنين بالخليل الشهر الماضي .
> أ ش أ

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