غموض موقف قناة الحياة ونيشان...فهل ورطهما أمير كرارة؟

في نهاية حلقة برنامج "ولا تحلم" التي كان ضيفها الإعلامي جورج قرداحي مع نظيره الإعلامي نيشان والتي عرضت يوم الجمعة، أعلن نيشان عن أن ضيف الحلقة المقبلة هو الفنان المصري أمير كرارة، إلاّ أن كرارة لم يكن ضيف الحلقة التالية، بل تفاجأ الجمهور بعرض إعادة لحلقة من حلقات البرنامج حيث كانت ضيفتها الإعلامية نضال الأحمدية.

وأثيرت حول هذا الموضوع العديد من علامات الاستفهام بسبب اللغط الذي حصل في مؤسسة إعلامية بحجم قناة الحياة، وفي برنامج له اسمه وقاعدته الجماهيرية.

سيدتي نت اتصل بمعتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لقنوات الحياة، الذي قال إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر لأن البرنامج يبث على الهواء من بيروت، ويعتبر ما قاله صلاح الدين مبرراً ضعيفاً كون موقعه كمستشار إعلامي يفرض عليه معرفة كل هذه التفاصيل.

ومن جانب أخر، اتصل سيدتي نت بأمير كرارة، الذي أكد إنه سيحل يوم الأحد ضيفاً على نيشان دون أن يكشف عن سبب عدم تواجده في الحلقة التي تم أعلن عنها نيشان مباشرة على الهواء.

فهل ورط أمير كرارة القناة والبرنامج بعدم حضوره في تلك الحلقة؟، علماً أن الضيف يأتي لتصوير الحلقة قبل يومين من عرضها.

ومن جهته لم يعلن نيشان عن سبب ما حصل سواءاً على صفحته الخاصة بموقع "انستغرام" أو "تويتر" أو "فيس بوك"، رغم التساؤلات التي وجهت إليه، فتجاهلها ولم يرد نهائياً، حتى إنه لم يعتذر لجمهوره الذي انتظر الحلقة.

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