شيرين عبد الوهاب في النيابة بعد أن سبّت شريف منير

شنّ الفنان المصري شريف منير هجوماً عنيفاً على مواطنته المطربة شيرين عبد الوهاب لأنها رفضت الحديث معه بعد أن اشتكى من المياه التي تتسرب من شقتها باتجاه شقته حيث أنها جارته، بالإضافة إلى تساقط بعض أجزاء الرخام من شقتها على شقته.

وقال شريف منير عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "هكذا تتعامل الفنانة (المحترمة) شيرين عبد الوهاب مع جيرانها وزملائها في شهر رمضان وهذا هو أسلوبها (المحترم) في التعامل .. هذه هي رسائلها لي عندما اعترضتُ على إلقائها مخلفات وكسر رخام التي كادت أن تصيب إحدى بناتي الصغيرات لولا ستر الله وانتوا طبعاً عارفين يعني ايه كسر رخام ينزل على دماغ حد .. " وأضاف: "أيضا مياه تنزل وعندما اعترضتُ نزلت إلى بهو العمارة وقامت بالصياح بألفاظ نابية أعجز عن تكرارها حتى لا أخدش مشاعركم وكذلك تهديدات عنيفة على مسمع من بعض السكان وبواب العقار، وأمام بناتي الصغيرات دون وضع أي اعتبار لا لجيرة ولا زمالة ولا لشهر رمضان فقمت بعمل محضر في قسم المقطم رقم 2014 / "3237".

وأرفق شريف مع هذا التعليق صورة عن رسالة من شيرين أرسلتها له عبر الواتس أب قائلة له بلغة الفرانكو أراب: "أنا شيرين عبد الوهاب عايزة أقولك بجد كده كفاية دي جيرة منيلة بستين نيلة كان يوم أسود لما سكنت في مكان أنت ساكن فيه"، فرد شريف عليها قائلا: "ماشي يا مؤدبة"، فردت شيرين: "غصب عنك يا رخم يا فاضي ولو طلعت عندي وربنا لكسرلك رجلك".

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