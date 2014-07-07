جاستين بيبر يخسر إحدى أكبر معجباته بحادث سير

توفيت قبل أمس الجمعة Alicia Tamboia وهي إحدى أكبر معجبات النجم العالمي Justin Bieber، الذي نجا من حادث سير منذ أيام قليلة.

Tamboia البالغة من العمر 24 عاماً، فارقت الحياة إثر تعرضها لحادث سير مروع في Guilderland بنيويورك.

وذكرت العديد من التقارير ان Alicia Tamboia كانت مهووسة بالمغني العالمي Justin Bieber وتتابع أخباره ونشاطاته بإستمرار، كما انها إلتقت به عدة مرّات في المناسبات والإحتفالات.

وفاة الشابة Alicia أثر في جميع عشاق Bieber وأثار ضجة كبيرة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، وبدوره قدم Justin تعازيه الحارة إلى أهلها قائلاً RIP Alicia Tamboia.

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