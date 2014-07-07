وزارة الداخلية: راتب الوزير يخضع للحد الأقصى للأجور

استنكر اللواء عبد الفتاح عثمان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية ما نشر في إحدى الصحف مؤخرًا حول رواتب قيادات وزارة الداخلية،حيث نشر أن وزير الداخلية يتقاضى 2 مليون جنيه ومدير مصلحة السجون 300 ألف جنيه واعتبرها إجتهادات صحفية غير صحيحة.

ونفى تمامًا في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة أمس الأحد من برنامج “مانشيت” أن تكون الأرقام المذكورة في التقرير صحيحة،مضيفًا أن راتب اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لا يتعدى الحد الأقصى للأجور الذي تم وضعه مؤخرًا ومن المقرر أن يطبق خلال الفترة الحالية قائلًا ” راتب وزير الداخلية يخضع للحد الأقصى للأجور”.

وأوضح أن جميع رواتب القيادات واللواءات في وزارة الداخلية لن تتعدى الحد الأقصى للأجور،مشيرًا إلى أن كل هذه الأرقام التي وردت في التقرير ليس لها وجود في وزارة الداخلية.

وتطرق اللواء عبد الفتاح عثمان للحديث عن واقعة قيام أحد الضباط باغتصاب أحد الفتيات، حيث قال أن الواقعة تمت إحالتها للتحقيق ولكنه يرى أنه غير منطقى وقوع هذه الحادث ولكن ننتظر نتيجة التحقيق.