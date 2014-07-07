استبدال موردي مقاصف مدرسية في الشارقة لإخلالهم بالاشتراطات

قالت عائشة سيف أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن اللجنة الفنية والإدارية المختصة بمتابعة تنفيذ مبادرة تطوير المقاصف المدرسية في الشارقة، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، اتخذت بعض الاجراءات التي من شأنها ضمان تطبيق المبادرة بالصورة الصحيحة حيث تم استبدال بعض الموردين ممن خالفوا الاشتراطات خلال العام الدراسي المنصرم معلنة تخصيص جائزة للمدارس الملتزمة بالمعايير والوجبات الصحية العام الدراسي المقبل مضيفة ان احد معايير الفوز الرئيسية المقصف المدرسي ومدى مطابقته للاشتراطات.



> وقالت سيف إنهم اجروا العديد من الجولات الميدانية على المدارس لمتابعة المبادرة كما ان الكادر التمريضي يرفع تقارير اسبوعية عن سير العمل متضمنا محتوى الوجبات وحالات الاغذية ومطابقة الموردين لاشتراطات التخزين والتوصيل والمحتوى ومخالفات ادارات المدارس وقالت ان المبادرة حققت العديد من النتائج الايجابية ونجحت في ترسيخ ثقافة الغذاء الصحي بين الطلبة وذويهم وهو امر بالغ الاهمية بالنسبة لنا كما اشادت بتعاون الادارات المدرسية التي قالت انها الذراع الرئيسية في تنفيذ الاهداف العامة لهذه المبادرة الهامة والتي تستهدف صحة ابنائنا الطلبة.



> ووجهت امين عام مجلس الشارقة للتعليم الشكر الى فرق الرقابة التي تزور المدارس من بلدية الشارقة والمنطقة التعليمية والمنطقة الطبية معتبرة الجميع شركاء في تحقيق مساعي مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بتلافي أي ظواهر ناتجة عن عدم رضا الطالب أو المدرسة أو ولي الأمر حول نوعية الأغذية المقدمة بالمدارس حرصا على توفير تغذية صحية تكون في متناول جميع الطلبة وتسد احتياجاتهم من الغذاء خلال وجودهم في المدرسة.