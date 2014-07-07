حكام الإمارات يتلقون التهاني بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس بقصر البديع العامر، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، الذي قدم لسموهم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي سعيد بن محمد الرقباني ومعالي أحمد حميد الطاير والمستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة والوفد المرافق له وعبدالله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع والدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية وقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والدول العربية والإسلامية والأجنبية الصديقة المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بضيوفه من الشيوخ وأصحاب المعالي وتبادل معهم التهاني والتبريكات متمنيا سموه أن يعم العالم أجمع في هذه الأيام المباركة الأمن والأمان والاستقرار.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة من عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموه وتقديم أطيب تمنياتهم وتهانيهم لسموه راجين من العلي القدير أن يعيدها على سموه باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني.

والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالشارقة والشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.

استقبالات عجمان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ليلة أمس بقصر الزاهر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من اللواء محمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والعميد علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان يرافقه العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان ومديرو الإدارات وضباط وضباط صف شرطة عجمان ومحمد رضا فياض سفير إيران لدى الدولة.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني كذلك من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين العلي القدير أن يعيده على سموه بالصحة والسعادة.

حضر المقابلة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمى رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تهاني رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام، أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني من معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس عن إمارة رأس الخيمة، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني بمناسبة الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين والمواطنين ووفد من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين برئاسة المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية، الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما استقبل سموه في قصر خزام، أمس، جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما استقبل سموه عبدالله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من محمد عبيد الظاهري نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمهندس صالح خميس بالشرح نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات وناصر علي الحمادي نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات التجارية والمهندس سعيد مبارك الراشدي نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية ومحمد حميدان الزعابي نائب الرئيس للإمارات الشمالية في شركة أدنوك للتوزيع.

حضر المقابلة الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.