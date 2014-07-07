الأرّز البرياني مع صلصة البرتقال

المقادير

3 حبّات متوسّطة الحجم من البصل

القليل من الزيت، للقلي

كوب من الأرّز قصير الحبّة

كوب من الأرّز طويل الحبّة

كوبان من عصير البرتقال

ملح، حسب الرغبة

مكعّب من مرق الدجاج

7 حبّات من القرنفل (مسمار)

ملعقة كبيرة من ملوّن الطعام البرتقالي

ربع كوب من الكاجو المقلي، للتزيين

ملعقة كبيرة من الصنوبر المقلي، للتزيين

ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المقلي، للتزيين

طريقة التحضير

1 يُقطّع البصل إلى شرائح، ويُقلى في قدر تحتوي على القليل من الزيت، وذلك حتى يميل لونه إلى البنّي، ثم يُصفّى من الزيت، ويوضع جانباً.

2 يُغسل صنفا الأرّز وينقعان لساعة في الماء، ثم يسخّن الزيت، الذي سبق قلي البصل فيه، في القدر عينها، ويُضافان إليه، مع التقليب لدقيقة، ثم يُسكب عصير البرتقال ويُنثر الملح ويُضاف مكعّب مرق الدجاج والقرنفل ولون الطعام. تبقى هذه المكوّنات على النار، حتى نضوج الأرّز.

3 طريقة التقديم: يُقدّم هذا الطبق، مزيّناً بالبصل والمكسّرات المقليّة.

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