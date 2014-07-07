حساء البطاطس مع الخبز المحمّص مع "تشيدر"

المقادير

3 أكواب من الكرّاث المقطّع الى شرائح رفيعة

ملعقة كبيرة من الزبدة

6 أكواب من البطاطس المقطّعة الى مكعّبات

3 أكواب من مرق الخضراوات

نصف ملعقة صغيرة من الملح

عودان من الصعتر الجافّ

ثلث كوب من كريما الخفق

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

للخبز و"التشيدر":

8 شرائح من الخبز الفرنسي المقطّع

نصف كوب من جبن "تشيدر" المقطّع

رشّة من الفلفل الأسود

رشّة من الفلفل الأحمر

طريقة التحضير

1 يُقلى، في قدر توضع على نار متوسّطة، الكرّاث بالزبدة، مع التقليب المستمرّ حتى نضوج الكرّاث. ثمّ، تُضاف البطاطس إليها ويُسكب مرق الخضراوات، ويُنثر الملح ويوضع الصعتر الجاف، ويُترك هذا الخليط، حتى يغلي.

2 تُرفع القدر عن النار، وتُضاف كريما الخفق، ويُنثر الفلفل الأسود على الحساء.

3 لإعداد الخبز والجبن: توضع شرائح الخبز في صينيّة تُدخل إلى الفرن، وتُخبز لـ7 دقائق، أو حتى تتحمّص. ثم، يُنثر الجبن على كلّ شريحة منها، ثم تُدخل إلى الفرن مجدّداً، وتُخبز لـ5 دقائق أو حتى ذوبان الجبن. ثم، يُنثر الفلفل الأسود والفلفل الأحمر عليها.

4 طريقة التقديم: يُسكب الحساء في أطباق التقديم، ويُقدّم ساخناً مع الخبز المحمّص وجبن "تشيدر".

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