مفروكة بالقشطة

المقادير:

للعجينة:

300 غرام من السميد

50 غراماً من الزبدة

125 غراماً من السكّر الناعم

60 غراماً من الفستق الحلبي المطحون

10 ملليلترات من ماء الورد

للقشطة:

400 غرام من بودرة الحليب

15 غراماً من دقيق الذرة

30 غراماً من السكّر

5 ملليلترات من ماء الزهر

800 ملليلتر من الماء

للقطر:

200 غرام من السكّر

100 ملليلتر من الماء

5 غرامات من عصير الليمون الحامض

5 غرامات من ماء الزهر

طريقة التحضير:

1 ـ لإعداد القشطة: تُخلط بودرة الحليب مع الماء، ويُسخّن هذا الخليط على النار، حتى يغلي. ثم يُخلط دقيق الذرة مع السكّر على حدة، ويُضاف هذا الخليط إلى الحليب السائل، على نار متوسّطة، مع التحريك باستمرار حتى يُصبح كثيفاً. ثم يُسكب ماء الزهر، ويُرفع عن النار.

2 ـ لإعداد القطر: يُحرّك السكّر والماء في وعاء على النار، حتى يغلي، ثم يُضاف عصير الليمون الحامض، مع تركه على النار حتى يصبح هذا المزيج كثيفاً.

ويُضاف ماء الزهر إليه، يُرفع عن النار، ويُترك جانباً حتى يبرد.

3 ـ لإعداد عجينة المفروكة: يُحمّص السميد على نارٍ متوسّطة لمدة دقائق خمس تقريباً.

تُقطّع الزبدة إلى مكعّبات وتُضاف إليه، على نار خفيفة. تُحرّك هذه المكوّنات جيّداً حتى تذوب الزبدة، ثم يُضاف السكّر الناعم، ويُحرّك هذا المزيج، حتى يصبح لون السميد بنيّاً. يُسكب القطر وماء الورد، مع الخلط جيّداً، بغية الحصول على عجينة متماسكة وطريّة وناعمة. يُرفع المزيج عن النار الخفيفة، ويُترك حتى يبرد.

4ـ طريقة التقديم: توضع عجينة المفروكة في طبق التقديم، تعلوها القشطة، وتُزيّن بالفستق الحلبيّ المطحون وزهر الليمون والمكسّرات (حسب الرغبة)، وتُقدّم باردةً.