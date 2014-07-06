بالفيديو.. «الخرباوي»: «البلتاجي وبديع» وغيرهما كانوا يشيدون بحسني مبارك

قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن «محمد البلتاجي وبديع وغيرهم كانوا يشيدون بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانوا يحللون الكذب في جلساتهم الخاصة».

وأضاف «الخرباوي»، في برنامج «أيام فارقة» على قناة «التحرير»، مساء الأحد، أن «الإخوان كانوا يحللون الكذب ويحللون مشاهدة الأفلام الإباحية».

وتابع: «الدكتور يوسف القرضاوي أفتى بمشاهدة الزوج والزوجة للأفلام الإباحية حتى يقدر الزوج على القيام بواجبه الزوجي، وفي فتاوى كثير أنه يجوز ممارسة الجنس بطرق غير معروفة، وكان الإخوان يضعون أفلامًا كثيرة جنسية لشخصيات عامة على فيس بوك».

وأوضح أن «الإخوان هم من رفعوا الأفلام الجنسية لمدرب المحلة، لتشويه رجال الجيش والشرطة والقضاء».