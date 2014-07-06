«الداخلية»: السجون مفتوحة لأي منظمة للتأكد من عدم وجود معتقلين أو تعذيب

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، الأحد، إنه «لا يوجد معتقل سياسي واحد داخل السجون، والسجون المصرية مفتوحة لأي منظمة حقوقية تريد التأكد من عدم وجود معتقلين أو حالات تعذيب أو إساءة معاملة».

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال استضافته ببرنامج «ضيف اليوم»، على قناة «الغد العربي»، الإخبارية: «القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون والسيطرة على كل من تسوّل له نفسه الخروج على القانون، من خلال الضبط والإحضار وتحرير محاضر، وتقديم الجاني لجهات التحقيق».

وأشار إلى أن «القانون منح أفراد الشرطة حق الدفاع الشرعي واستخدام السلاح الناري في وجه من يرفعه في وجه قوات الأمن دفاعًا عن أنفسهم».