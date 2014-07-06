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وزير التخطيط يوافق على مشروع محافظ المنيا لتنمية «الصعيد»

  • مصر
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وافق الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، على طلب اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بتدبير 320 مليون جنيه، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء طريق عرضي يربط الجمهورية بداية من منطقة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، مرورًا بمنطقة الشيخ فضل بالمنيا.

كان اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تقدم بدراسة وافية لمشروع لتمنية «محافظات الصعيد»، يتمثل في طريق عرضي يربط الجمهورية بداية من منطقة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، مرورًا بمنطقة الشيخ فضل، شرق النيل بالمنيا.

وتتمثل المرحلة الأولي من الطريق التنموي، في ربط مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، بمنطقة «البويطي» بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ليكون محورًا للتنمية العملاقة في محافظات الصعيد.

وقال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن المحور التنموي «سيفتح آفاقًا لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وجذب استثمارات على طول مسار الطريق، كما سيساهم في تنمية سياحية ممتدة من البحر الأحمر حتى الواحات البحرية، مرورًا بمحافظة المنيا».

وأضاف أن الطريق سيختصر المسافة بين محافظة المنيا حتى الواحات البحرية من 615 كيلو مترًا ليكون 160 كيلو متر.

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