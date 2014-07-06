نرصد الأسعار الجديدة لمواقف الأجرة بالعاصمة.. والسائقون يرفعون شعار«الفوضى عامة»

كتب : أحمد دياب – شمس الدين مرتضى

عقب قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار البنزين، والسولار، والغاز على المواطنين، بجميع محطات الوقود، أصدر بعدها بيان حول تسعيرة أجرة الميكروباص الجديدة للخطوط المتجهة من القاهرة إلى المحافظات الأخرى فقط، دون النظر إلى تسعيرة أجرة الميكروباص الداخلية لمحافظة القاهرة.

ورصدت وكالة أنباء “ONA”، تسعيرة الميكروباص الجديدة في إطار الانتقالات الداخلية لمحافظتي القاهرة، والجيزة بالعديد من مواقف المكيروباصات،و ذلك بعد تحديد الحكومة لزيادات على تسعيرة الأجرة الرئيسية بنسبة 10%، بالنسبة لسائقي الميكروباص، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

و أصبحت أجرة الميكروباص المنطلق من موقف عبدالمنعم رياض إلى:

> مدينة نصر 2.50 جنيه

> فيصل 2.00 جنيه و آخرون يحصلون على 2.50 جنيه

> أكتوبر 4.00 جنيه

> إمبابة 1.50 جنيه

> القناطر 2.50 جنيه

وأجرة الميكروباص المتجهة من الجيزة إلى:

> الفيصل أو هرم 2.00 جنيه

> الوراق 2.00 جنيه

> كيت كات 2.50 جنيه

> اكتوبر 3.50 جنيه

> السيدة عائشة 1.50 جنيه و آخرون 1.25 جنيه

ومن المنيب للبحر الأعظم 1.00 جنيه

> ومن الهرم للسيدة عائشة 2.25 جنيه

> ومن رمسيس إلى مساكن عين شمس 2.50 و آخرون بـ 3.00 جنيهات

من المطرية إلى:

> العباسية 2.00 جنيه

> مساكن عين شمس 2.00 جنيه

> السلام و موقف العاشر 2.50 جنيه و آخرون 3.00 جنيه

> المرج 2.00 جنيه و آخرون 2.50 جنيه

> عزبة النخل 1.50 جنيه

> أول عباس (مدينة نصر) 2.50 جنيه