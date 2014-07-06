ننشر الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادة الضرائب

قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء ONA، إنه طبقا للأسعار الجديدة فإن سعر البيع للمستهلك علي سبيل المثال السجائر المحلية أو الماركة الأجنبية، والمصنعة محليا تكون الزيادة أنواع مثل سوبر- كليوباتر بوكس سعرها حاليا 6.25 يصل بعد الزيادة إلى 8.75 جنيه، مارلبورو المصنعة محليا سعرها حاليا 17 جنيه بعد زيادة الاسعار تصل الى 19.75 جنيه ، lm المصنعة محليا سعرها فى السوق حاليا 12 جنيه يصل الى 14.25 قرش، روثمانز سعرها 12 جنيه يصل إلى 14.50.

أما أسعار السجائر المستورة والتي لا تصنع بالداخل مثل دانهيل”مستوردة” سعرها الحالي 17 جنيه يصل سعرها بعد الزيادة إلى 28.25 جنيه، وأشار المصدر إلى إنه سيتم إصدار الأسعار الاسترشادية بالكامل عقب نشر التعديلات رسميا بالجريدة الرسمية.