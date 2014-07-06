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محمود بدر: «اللي مش عاجبه قرارات السيسي يعمل ثورة عليه»

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محمود بدر مؤسس حركة تمرد

محمود بدر مؤسس حركة تمرد

دعا محمود بدر، أحد مؤسسي حركة “تمرد”، الرافضين لقرارات ، إلى الثورة على الرئيس عبد الفتاح والإطاحة به.

وكتب “بدر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، السبت، ” من الآخر بقى.. أنا مقتنع جدا إن في قرارات زي الحد الأقصى وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة والضريبة المؤقتة على من يتجاوز دخله المليون، كلها قرارات لصالح الدولة بجد… ومقتنع أكتر إننا لازم نقلل عجز الموازنة عشان منورثش فقرا وديونا للأجيال الجاية”.

وتابع: “باختصار يعني أنا مقتنع بالمسار لحد دلوقتي ومقتنع أكتر إن اللي جاي وقريب جدا هيكون لصالح الغلابة.. فلو إنتو مش مقتنعين وادي الشعب أهو مؤهل بعد قرارات رفع الأسعار اتفضلوا اعملوا ثورة وشيلوا السيسي وحاكموه.. شخصيا مستعد اتحاكم معاه وبنفس راضية جدا!”.

وكان إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن زيادة الوقود، جاءت كالتالي: زيادة أسعار بنزين 80، 70 قرشا ليصبح 160 قرشا للتر بدلًا من 90 قرشا، و75 قرشا زيادة لبنزين 92 ليصبح 260 قرشًا بدلًا من 185 قرش، و70 قرشا للسولار ليصبح 180 قرشا بدلا من 110 قروش، وبنزين “95″ من 585 قرشًا إلى 625 قرشا.

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