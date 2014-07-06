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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بالمنيا

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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بالمنيا إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بالمنيا

أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بجروح قطعية و كدمات فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مغاغه بسبب الخلاف على خفارة أرض .

وكان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغه بنشوب مشاجرة بجزيرة شارونة بين كل من ” أيمن م ك ” 54 سنة و ” محمد م ك ” 34 سنة فلاح و ” عبد الغني ع ع “35 سنة , فلاح ( طرف أول ) , و بين ” أيمن إ” “40 سنة و ” سعيد ف ع ” 35 و إصابتهم بإصابات متفرقة بالرأس والجسم , و ” فايز ز ج ” 55 سنة , فلاح مصاب بكدمات بالزراع الأيمن و الرأس و القدم اليمني و” عيد ز ج “50 سنة , فلاح و مصاب بجروح قطعية بالزراع الأيسر و ” رفعت ن ج ” 53 سنة فلاح و مصاب بجروح قطعية بالرأس , و القدم اليسري , بسبب الخلاف علي غفارة أرض زراعية ومحاولة الطرف الأول الاستحواذ علي حراستها من الطرف الثانى .

وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر لهم المحضر اللازم ،وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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