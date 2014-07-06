إصابة 5 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات بين عائلتين بسوهاج‎

أصيب خمسة مواطنين فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بين عائلتين بسوهاج ،وتلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطار من قسم شرطة أول سوهاج بوقوع مشاجرة بشارع المخبز الآلي وإصابة 5 مواطنين.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرفين “أحمد عبد المنعم توفيق” 34 موظف بالسكة الحديد مصاب بجرح رضي بفروة الرأس و”محمد عبد المنعم توفيق” 3 صاحب محل بقالة مصاب بكدمة وتورم بالمفصل الأيسر و”أيمن عبد المنعم توفيق” 33 عامل مقيمين غرب المشتل وطرف ثان و”مصطفي محمد جلال” 26 صاحب محل أقمشة مصاب بكسر بالذراع الأيمن و”جلال شحاتة جلال” موظف بالنيابة مصاب بجرح سطحي باليد اليمني ويقيمان شارع عباس العقاد و”أيمن تمام محمود” 22 عامل مصاب بجرح سطحي أعلي الحاجب وبحوزته سلاح أبيض.

وضبط “عبد الحميد شعبان السيد” 20 عامل وبحوزته عصا شوم مقيمان القنابرة ،وتم ضبط طرفي المشاجرة ،وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهما ،وتم تحرير محضر بالواقعه ،وأخطرت النيابة للتصرف.