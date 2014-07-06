أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو .. سائقو التاكسي: «من النهاردة مفيش عداد .. أنا العداد»

Google+ Print
بالفيديو .. سائقو التاكسي: «من النهاردة مفيش عداد .. أنا العداد» بالفيديو .. سائقو التاكسي: «من النهاردة مفيش عداد .. أنا العداد»

التاكسي الابيض

كتب : محمد محمود – شمس الدين مرتضى

ظهور التاكسي الأبيض في شوارع القاهرة أسعد العديد من المواطنين بسبب العداد الموجود به، وعمت بين المواطنون مقولة «أنا هروح المكان اللي عايزة والسواق هياخد حقه» .

ولكن بعد سنوات من ظهوره أعلنت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، إرتفاع الوقود من “البنزين، السولار والغاز” و كيفية زيادة الأسعار ونسبتها بالنسبة لسائقو الأجرة التي يضعونها ، مشيرًا لعداد التاكسي الأبيض قائلًا ” فتح العداد سيكون 3 جنيهات بدلًا من 2.5 والكيلو 1.40 قرش بدلًا من جنيه وربع” .

وتجولت عدسات وكالة ONA للأنباء، في شوارع القاهرة الكبرى لرصد الحالة العامة بين سائقو التاكسي، فوجدت كل السائقين يعملون تحت شعار ” اركب بس العداد عطلان عشان البنزين” .

وقال محمود أبو أحمد، صاحب تاكسي ” بعد ما الحكومة ما رفعت الأسعار كل السواقين مش هيشغلوا العدادات تاني لأننا هنصرف عليه من جبنا وهنعمل زي أحمد السقا في فيلم الجزيرة من النهاردة مفيش عداد أنا العداد” .

كما استنكر محمد شريف (49 عام) سائق سيارة أجرة، قائلا “بعد غلاء الغاز بأكبر نسبة غلاء عن بقية أسعار المحروقات، لا أعلم ماذا أقول للزبون، في حالة عدم شعوره بتلك الزيادات، وخاصة بعد إقراره لالتزامه فط بالعداد الذي يتعامل على أساس الأسعار القديمة للوقود”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار