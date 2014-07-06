بالفيديو .. سائقو التاكسي: «من النهاردة مفيش عداد .. أنا العداد»

كتب : محمد محمود – شمس الدين مرتضى

ظهور التاكسي الأبيض في شوارع القاهرة أسعد العديد من المواطنين بسبب العداد الموجود به، وعمت بين المواطنون مقولة «أنا هروح المكان اللي عايزة والسواق هياخد حقه» .

ولكن بعد سنوات من ظهوره أعلنت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، إرتفاع أسعار الوقود من “البنزين، السولار والغاز” و كيفية زيادة الأسعار ونسبتها بالنسبة لسائقو الأجرة التي يضعونها ، مشيرًا لعداد التاكسي الأبيض قائلًا ” فتح العداد سيكون 3 جنيهات بدلًا من 2.5 والكيلو 1.40 قرش بدلًا من جنيه وربع” .

وتجولت عدسات وكالة ONA للأنباء، في شوارع القاهرة الكبرى لرصد الحالة العامة بين سائقو التاكسي، فوجدت كل السائقين يعملون تحت شعار ” اركب بس العداد عطلان عشان البنزين” .

وقال محمود أبو أحمد، صاحب تاكسي ” بعد ما الحكومة ما رفعت الأسعار كل السواقين مش هيشغلوا العدادات تاني لأننا هنصرف عليه من جبنا وهنعمل زي أحمد السقا في فيلم الجزيرة من النهاردة مفيش عداد أنا العداد” .

كما استنكر محمد شريف (49 عام) سائق سيارة أجرة، قائلا “بعد غلاء الغاز بأكبر نسبة غلاء عن بقية أسعار المحروقات، لا أعلم ماذا أقول للزبون، في حالة عدم شعوره بتلك الزيادات، وخاصة بعد إقراره لالتزامه فط بالعداد الذي يتعامل على أساس الأسعار القديمة للوقود”.

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