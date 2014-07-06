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«جوجل» تمنع المحتوى الإباحي بين إعلاناتها.. وتحذف مدونات تروج لـ”الدعارة”

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«جوجل» تمنع المحتوى الإباحي بين إعلاناتها.. وتحذف مدونات تروج لـ”الدعارة” «جوجل» تمنع المحتوى الإباحي بين إعلاناتها.. وتحذف مدونات تروج لـ”الدعارة”

جوجل

طبقت شركة جوجل هذا الأسبوع سياسة أعلنت عنها الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت سكاى نيوز، بمنع أي محتوى يظهر إباحية من الظهور من بين إعلاناتها الجانبية عبر الإنترنت.

ورغم أن الشركة لا تزال تسمح للترويج للإباحية، إلا أن إعلاناتها لن تظهر دلالات لذلك.

وبالإضافة إلى منع ظهور صور غير أخلاقية، ستمنع الشركة ظهور أي ترويج لخدمات الدعارة، أو الرسائل الإغرائية، أو عروض خدمات المرافقة، إلا أن الشركة تسمح بالوقت ذاته للترويج إلى مراقص التعري ومواقع التعرف للمواعدة أو ممارسة الجنس بين البالغين.

يأتي تطبيق هذه السياسة من قبل الشركة بعد أن أعلنت الشركة حذف مدونات احتوت على إعلانات لمواقع إباحية، في شبكتها للمدونات “Blogger”.

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