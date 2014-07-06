أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشرطة البرازيلية تقبض على أخطر مشجع أرجنتيني بعد تسلله لمدرجات المونديال

Google+ Print
الشرطة البرازيلية تقبض على أخطر مشجع أرجنتيني بعد تسلله لمدرجات المونديال الشرطة البرازيلية تقبض على أخطر مشجع أرجنتيني بعد تسلله لمدرجات المونديال

 

ألقت قوات الشرطة الاتحادية البرازيلية القبض على الأرجنتيني بابلو الباريز أبرز أعضاء رابطة المشجعين الأرجنتينية المسماة “برابراباس” أثناء تواجده في مدرجات ملعب ماني جارينشا في مدينة برازيليا لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البلجيكي أمس السبت في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” أن الباريز يعتبر واحدا من قادة رابطة المشجعين التي تدعى “الشياطين الحمر” والتي تساند فريق إنديبيندينتي الأرجنتيني.

يذكر أن قوات الشرطة كانت تتعقب أثر الباريز منذ بداية المونديال لوجود اسمه ضمن قائمة تضم أكثر من 2000 مشجع أرجنتيني ضالعين في أعمال عنف في بلادهم.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن الباريز عليه أن يغادر الأراضي البرازيلية في غضون 72 ساعة وإلا سيتم ترحيله، وكان الباريز متنكرا ساعة القبض عليه واضعا الصبغات الملونة على وجهه ومرتديا قميص نادي فلامنجو البرازيلي.

ورغم وضعه على قوائم الممنوعين من الدخول إلى البرازيل، فقد تمكن الباريز من خداع مسؤولي المعابر الحدودية وتسلل إلى ملعب كورينثيانز لمتابعة مباراة الأرجنتين وسويسرا يوم الثلاثاء الماضي في مدينة ساو باولو متنكرا في هيئة مشجع سويسري.

وقام الباريز بنشر صورة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مرتديا قميص السويسري صابغا وجهه بألوان العلم السويسري متفاخرا بأنه استطاع خداع قوات الشرطة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب