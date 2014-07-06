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المقاولون: الأهلي جمد التفاوض لضم عزت

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المقاولون: الأهلي جمد التفاوض لضم عزت المقاولون: الأهلي جمد التفاوض لضم عزت

أوقف النادي الأهلي التفاوض مع محمود عزت مدافع المقاولون العرب، بعدما ضم ثلاثي الذئاب باسم علي ومحمد فاروق ومحمد رزق.

وقال شريف حبيب رئيس نادي المقاولون: "الأهلي جمد المفاوضات معي لضم محمود عزت".

ونجح الأهلي في ضم ثلاثي المقاولون العرب مقابل سبعة ملايين جنيه.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لن أبيعه للأهلي، لأن فرصة اللاعب قوية في الاحتراف، نظرًا لصغر سنه، فهو من مواليد 1992".

وتابع: "المفاوضات مع ماديرا لانتقال محمود عزت وعلي فتحي تسير بشكل جيد للغاية، وعلى وشك الانتهاء".

وأتم: "يتبقى فقط للنادي البرتغالي حل الأزمة الخاصة باللاعبين الأجانب في قائمته.

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