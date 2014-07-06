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أيمن أشرف: العودة للأهلي؟ فرصتي ضعيفة

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أيمن أشرف: العودة للأهلي؟ فرصتي ضعيفة أيمن أشرف: العودة للأهلي؟ فرصتي ضعيفة

استبعد أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة العودة مجددًا إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته للفريق السكندري هذا الموسم.

وأكد اللاعب في تصريحات لقناة "النهار ": "تكلم معي محمد يوسف وسيد عبدالحفيظ من أجل عودتي للفريق، أما الإدارة الحالية، فلم يفاتحني أحد في الأمر".

وأضاف: "أعتقد أن فرصتي باتت ضعيفة للغاية في اللعب للأهلي، خاصة بعدما تعاقد النادي مع حسين السيد ظهير أيسر المقاصة".

وأوضح: "إعارتي مع سموحة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، أما عقدي مع الأهلي ينتهي في صيف 2015".

وأتم أيمن أشرف: "سأحسم قراري النهائي سواء بالبقاء مع سموحة أو عرض آخر أتكتم عليه، بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري".

ويلتقي سموحة مع الأهلي غدًا الاثنين في ختام الدورة الرباعية، في مباراة يتوج الفائز بها بلقب الدوري.

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