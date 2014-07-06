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الأزهر الشريف يعتمد نتائج شهادات معاهد البعوث الإسلامية

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الأزهر الشريف يعتمد نتائج شهادات معاهد البعوث الإسلامية الأزهر الشريف يعتمد نتائج شهادات معاهد البعوث الإسلامية

وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان – ارشيفية

اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية، الدور الأول، للعام الدراسي 2014/2013 للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الدول.

واوضح بيان اليوم، أن نسبة النجاح العامة لثانوية البعوث بلغت 47.5%، وبلغت نسبة النجاح لإعدادية البعوث 21.30%، وكان عدد المتقدمين لثانوية البعوث 697 طالبا، ونجح من بينهم 271 طالبا، وعدد المتقدمين لإعدادية البعوث 476 طالبا، كما نجح من بينهم 84 طالبا.

من جانب آخر أعلن وكيل الأزهر الشريف، انتهاء أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، اليوم الأحد  بانتهاء لجنة المستوى الرفيع، ونفى فضيلته صحة ما يشاع عن إعادة امتحان أي مواد أخرى.

كما قرر إلغاء ندب رؤساء ووكلاء المناطق الأزهرية لأعمال الإمتحانات أو التصحيح، وعودتهم إلى أعمالهم بديوان عام المناطق فورا لحين وضع قواعد جديدة للاختيار .

أ ش أ

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