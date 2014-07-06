بالصور والفيديو.. ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.. والتجار: سنتحمل غلاء الوقود

نفي أحد تاجر الخضر و الفاكهة بمدينة نصر يدعى سيد شحاته ، أنباء إرتفاع أسعار الخضر و الفاكهة ، بسبب زيادة أسعار الوقود ، مؤكدًا أن الأسعار لاتزال كما هي .

و أضاف “شحاتة” في تصريحات خاصة لوكالة “ONA” للأنباء، ” إن فرق زيادة الجاز من 20 جنيه الى 30 جنيه ، سيتحمله التاجر و ليس المستهلك .

كما رصدت “ONA” بعض الأسعار، حيث أن كيلو التفاح المصري وصل لـ 6 جنيات، و كيلو الموز المستورد بـ 10 جنيهات، وشبكة الثوم بـ 3.5 جنيه، وكيلو الفلفل الحامي 2.5 جنيه ، أما كيلو بطاطس التحمير وصل الي 3.5 جنيه .

(المراسل : أحمد سامح)

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