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«شفاينشتايجر»: البرازيل لن تتأثر بغياب «نيمار».. والجماهير ستقف وراء فريقها

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«شفاينشتايجر»: البرازيل لن تتأثر بغياب «نيمار».. والجماهير ستقف وراء فريقها «شفاينشتايجر»: البرازيل لن تتأثر بغياب «نيمار».. والجماهير ستقف وراء فريقها

شفانشتيغر

 

أعرب نجم الألماني باستيان شفاينشتايغر، الأحد، عن حزنه لعدم مشاركة النجم البرازيلي نيمار في مباراة البلدين بنصف نهائي مونديال البرازيل الثلاثاء لكنه يعتقد بأن البلد المضيف لن يتأثر مع وقوف الأمة بأكملها وراءه.

وأضاف، بحسب ما ذكرت سكاى نيوز، بأن ألمانيا تتطلع لمباراة قمة ضد البرازيل التي خرجت منتصرة من مواجهتهما الوحيدة في كأس العالم في نهائي 2002 لتفوز باللقب.

وقال نجم بايرن ميونخ عن نيمار الذي أصيب أمام كولومبيا الجمعة الماضي “نشعر جميعا بالحزن لأنه لن يتمكن من اللعب.”

وأضاف “يكون من الرائع دائما أن يشارك أفضل اللاعبين في أرض الملعب في المباريات الكبرى.. أعتقد أن زملاءه سيتماسكون أكثر في غيابه وسيريدون الفوز بكأس العالم من أجله. سيستلهمون القوة من ذلك.”

 

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