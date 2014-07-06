يائير لابيد: علينا جميعا في إسرائيل أن نشعر بالخجل إزاء مقتل “أبو خضير”

أكد يائير لابيد، وزير المالية، وزعيم حزب “هناك مستقبل” الإسرائيلي اليوم، انه يتعين على الجميع في اسرائيل ان يشعروا بالخجل ازاء خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير على ايدي متطرفين يهود.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية مساء اليوم عن الوزير قوله في تعليقه على هذا الحادث “يتعين علينا جميعا ان نشعر بالخجل ازاء ما تشير اليه التحقيقات في هذا الحادث.. فاسرائيل لا يمكن ان تسمح بمرور هذا القتل المثير للاشمئزاز لشاب عربي برىء على أيدي قتلة يهود”.

وأضاف “لا يوجد اختلاف بين دماء ودماء” مطالبا اجهزة تنفيذ القانون في اسرائيل باتخاذ اجراء حازم ضد الجناة.

وتابع الوزير الاسرائيلى قائلا ان هذه المحاولات من جانب المتطرفين للاستهزاء بالقانون ” تضر بنسيج الحياة في اسرائيل ومصالحنا الدولية وحربنا ضد الارهاب”.

وكان الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير متوجها فجر يوم الأربعاء الماضي إلى المسجد المجاور لمنزله في بلدة “شعفاط “شمالي القدس المحلتة عندما قام مستوطنون إسرائيليون باختطافه على متن سيارة وأتجهوا به إلى القدس الغربية حيث قاموا بقتله حرقا في غابة غربي القدس المحتلة، وذلك بعد يوم من دفن ثلاثة شبان يهود اعلنت اسرائيل عن اختطافهم في الضفة الغربية المحتلة يوم 12 يونيو الماضي، وحملت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية قتلهم.