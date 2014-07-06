“الأوقاف” : سنساهم في دعم الاقتصاد المصري بتوفير فرص العمل

استعرض وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع المسئولين بهيئة الأوقاف المصرية برئاسة المهندس صلاح جنيدى، سبل مساهمة الهيئة في دعم الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من فرص العمل، وحل مشاكل الباعة الجائلين وبعض الحرفيين.

وتقرر خلال الاجتماع سرعة إنهاء العمل بالسوق الحضاري التابع للهيئة بمنطقة المطرية، على أن يبدأ العمل في إنهاء التشطيبات وإزالة التعديات ابتداء من غد “الإثنين”، وتقرر إزالة التعديات الواقعة عند مدخل أكبر سوق حضاري في الوجه القبلي بمحافظة المنيا تقيمه وتمتلكه هيئة الأوقاف المصرية، حيث يقام السوق على مساحة 13فدانا (أربعة وخمسين ألف وستمائة متر مربع تقريباً ) , ويضم 413 محلًا تجاريًا، و14 ثلاجة ضخمة، وعدد من المطاعم، ومحطة للوقود، ومكان لإنشاء فرع لأحد البنوك، إضافة إلى جميع الاشتراطات اللازمة كتوفير مكان لنقطة شرطة، ونقطة إسعاف .

كما قررت الهيئة إدارة سوق ببا المركزي المملوك لها بمحافظة بني سويف بمعرفتها لحين الانتهاء من إجراءات تأجيره.

وكلف الوزير قيادات الهيئة بعمل دراسة شاملة لكل المناطق التى تصلح لإقامة مناطق حرفية أو أسواق حضارية على مستوى الجمهورية .

أ ش أ