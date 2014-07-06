مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات الأمنية

قام اليوم اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بجولة ميدانية تفقد خلالها الخدمات الأمنية المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأنحاء المدينة، إذ تفقد الميادين التى تم رفع إشغالات الباعة الجائلين منها ” محطة الرمل – المنشية – صفية زغلول – شارع فرنسا – طريق الكورنيش – خالد ابن الوليد – المندرة “، مشدداً على استمرار الخدمات الأمنية لمنع افتراش الطريق العام مرة أخرى بالإضافة إلى متابعة الحالة المرورية للطرق و المحاور الرئيسية.

ووجه مدير أمن الإسكندرية بضروروة العمل على تسييل الحركة المرورية و ضبط كافة المخالفات ،كما قام سيادته بتوجيه الشكر لكافة القوات على المجهودات المبذولة خلال الفترة الحالية و حثهم على بذل المزيد من أجل تحقيق الانضباط الأمنى بالشارع السكندرى .