محافظ مطروح يلتقى بأوائل خريجي الكليات لمناقشة مطالبهم ومشاكلهم

التقي اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، بعدد من أوائل خريجي الكليات من أبناء مطروح لمناقشة مطالبهم ومشكلاتهم.

أكد المحافظ، أن المحافظة لا تألوا جهدا فى مساعدة أبنائها والعمل على توفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية والسياحية على أرض مطروح خاصة مع عدم توافر فرص عمل بالقطاع الحكومي حالياً .

ووجه المحافظ، الى عدد من الخريجين بالتوجه الى مديرية القوي العاملة حيث أتاحت مديرية القوي العاملة فى نهاية شهر مارس الماضي لأبناء مطروح 1008 وظيفة موسمية خلال موسم الصيف قابلة للزيادة بالفنادق والشركات السياحية بالإضافة الى 500 وظيفة هذا الشهر.

وأشار المحافظ ،إلى انه تم توفير فرصتي عمل لخريجتين من كلية الإدارة الفندقية يتوافق مع تخصصهن بفندق عروس البحر التابع للمحافظة ، مع متابعتهن لكافة الاعمال الادارية بالفندق وعرض تقرير مفصل خلال اسبوع حول السلبيات والايجابيات والمقترحات الممكنة لتطوير العمل بالفندق، كما أكد المحافظ أن اجراءات تشغيل المكتبة العامة بمطروح ستنتهي قريبا بعد انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من اعداد الهيكل الوظيفي لها بما يتيح فرص عمل جديدة لأبناء مطروح خاصة وأنه لن يتم التعيين بالمكتبة لمن سبق تعينه أو يعمل فى جهة أخري سواء ندباً او نقلاً.

ووجه المحافظ بحصر الطلاب الأوائل الراغبون فى التعيين بالجامعة لمخاطبة وزارة التعليم العالي بمدي إمكانية تعيينهم وفقا لتخصصهم.