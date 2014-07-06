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الصربي نوفاك ديوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون للتنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

نوفاك دجوكوفيتش

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأحد بعد فوزه على السويسري روجير فيدرير بثلاث مجموعات لمجموعتين.

وحسم السويسري المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 7/6 قبل أن يعود ديوكوفيتش ويفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6/4 و 7/6. وعدل فيدرير النتيجة بفوزه بالمجوعة الرابعة بنتيجة 7/5.

وتمكن نوفاك ديكوفيتش من حسم المباراة والبطولة بعد أن كسر ارسال السويسري في الشوط العاشر من المجموعة الخامسة، ليحصل على بطولته الثانية في ويمبلدون، والسابعة بين بطولات الجرلاند سلام الأربع الكبرى.

وبهذه النتيجة يتصدر اللاعب الصربي تصنيف اللاعبين المحترفين، بينما يصعد فيدرير الى التصنيف الثالث.

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