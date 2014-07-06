أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيرك القومي بالعجوزة يقدم أولى حفلاته خلال شهر رمضان

Google+ Print
السيرك القومي بالعجوزة يقدم أولى حفلاته خلال شهر رمضان السيرك القومي بالعجوزة يقدم أولى حفلاته خلال شهر رمضان

السيرك القومى

يبدأ اليوم السيرك القومى بالعجوزة، برئاسة الفنان الكابتن ” عادل رضا”، أولى حفلاته خلال شهر رمضان المبارك، والتى تختتم بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن” مدحت كوتة”.

كما يتضمن البرنامج أكثر من 13 فقرة من أروع وأخطر فنون السيرك منها فقرة ” البيسكليت”، للفنانين”أولاد ياسين”،”البامبوك” للفنانين فريق البامبوك بقيادة الكابتن علاء راشد، “التوازن على الزجاجات” للفنان محمود التلبانى، “الخناجر” “للفنان محمد عفيفى والفنانة عزة، “هرم الأكروبات” للفنان ” عادل حمزة”، تشكيلات أكروبات للفنانين من فريق التشكيلات بقيادة الكابتن سيد سيليمان”،التوازن على السيلك المتحرك للفنان” عصام عبده”.

وقال الفنان ” عماد سعيد” رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، أنه من المقرر أن يقدم السيرك القومى فقرات برنامجه بسيرك جمصة أعتبارا من 15 رمضان ولمدة شهرين بجانب برنامجه بمقره بالعجوزة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا