السيرك القومي بالعجوزة يقدم أولى حفلاته خلال شهر رمضان

يبدأ اليوم السيرك القومى بالعجوزة، برئاسة الفنان الكابتن ” عادل رضا”، أولى حفلاته خلال شهر رمضان المبارك، والتى تختتم بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن” مدحت كوتة”.

كما يتضمن البرنامج أكثر من 13 فقرة من أروع وأخطر فنون السيرك منها فقرة ” البيسكليت”، للفنانين”أولاد ياسين”،”البامبوك” للفنانين فريق البامبوك بقيادة الكابتن علاء راشد، “التوازن على الزجاجات” للفنان محمود التلبانى، “الخناجر” “للفنان محمد عفيفى والفنانة عزة، “هرم الأكروبات” للفنان ” عادل حمزة”، تشكيلات أكروبات للفنانين من فريق التشكيلات بقيادة الكابتن سيد سيليمان”،التوازن على السيلك المتحرك للفنان” عصام عبده”.

وقال الفنان ” عماد سعيد” رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، أنه من المقرر أن يقدم السيرك القومى فقرات برنامجه بسيرك جمصة أعتبارا من 15 رمضان ولمدة شهرين بجانب برنامجه بمقره بالعجوزة .

أ ش أ