الأبنودي: على السيسي أن يضع حدًا لتوحش الأغنياء.. وينصف الفقراء

قال الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، إن مصر تعيش الآن فترة شعارها “الأمل”، وتحكمها فكرة “العدل”، باعتباره أساس الملك، ونحاول جميعا أن نضيء الطريق أمام الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي لمساعدته في تحقيق طموحات المصريين وآمالهم العريضة، وإخراجهم من الأزمات التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية، ليتمكن من وضع حد لتوحش الأغنياء وينصف الفقراء، ويقف إلى جوار شعبه ضد كل الممارسات السلبية، السياسية والاقتصادية.

وأضاف الأبنودى، فى تصريحاته لصحيفة العرب اللندنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمامه طريق طويل وصعب، لكنه قادر على تحقيق الإنجازات، للشعب الذي وضع فيه ثقته الغالية، وطالبه باختيار مستشارين محبين ومخلصين لمصر، وإبعاد المنافقين والمداهنين للحاكم.