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محافظ المنيا يقرر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 10%

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محافظ المنيا يقرر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 10% محافظ المنيا يقرر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 10%

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن زيادة سعر تعريفة الركوب 10%عن السعر السائد حالياً بجميع وسائل النقل الجماعى والميكروباصات على مستوى المحافظة تطبيقا للزيادات التي اقرها مجلس الوزراء في هذا الشان عقب زيادة الوقود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ وحضره سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المواقف وإدارة النقل الجماعي بالمحافظة ،وذلك لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب.

وتضمنت الزيادة المقررة وفقاً للأسعار الجديدة المقترحة تعريفة الركوب للفرد داخل المدينة بالنسبة للسرفيس والنقل الجماعي بعد الزيادة المقررة 75 قرش ،أما أسعار الركوب للتاكسي داخل مدينة المنيا 4 جنيه والمنيا الجديدة 6 جنيه.

من جانبه قال المحافظ إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقترحة في جميع المواقف الرسمية، بالقوائم الجديدة للأسعار ليسترشد بها المواطنين ، كما سيتم وضع ملصقات على جميع وسائل النقل الجماعي والميكروباصات تتضمن الأسعار الجديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة والعمل على ضبط المخالفين ، مؤكداً على أنه سيتم زيادة التواجد الأمني والمروري بالتنسيق بين إدارتى المرورو والمواقف بالمحافظة لضبط جميع المخالفين وتوقيع العقاب على كل مخالفة.

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