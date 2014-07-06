باحثون فرنسيون يبتكرون طائرة تطوي أجنحتها كالطيور

استخدم باحثون فرنسيون أحدث التقنيات المتوافرة لتصميم طراز جديد من الطائرات يمكن أن تطوى أجنحتها إلى أسفل كما تفعل الطيور الجارحة، وذلك بهدف توفير الوقود والتقليل من الضجة والاهتزازات في الجو.

وتقول ماريانا برازا، بحسب ما ذكرت فرانس برس، المسؤولة عن هذا المشروع في معهد الميكانيك في تولوز جنوب غرب فرنسا “نحن نبحث عن طريقة نقلد فيها حركة أجنحة الطيور الجارحة الكبيرة، وذلك بهدف التقليل من احتكاك الهواء مع الأجنحة”.

وتضيف أن فوائد ذلك تتمثل في “زيادة سرعة الطائرة، وأيضاً في التخفيف من الضجة على متنها والاهتزازات أثناء التحليق”.

وبحسب برازا، فهي المرة الأولى التي يعمل فيها علماء على تسخير التقنيات الحديثة جدا لتحقيق فكرة مستوحاة من الطبيعة.

ويعمل باحثون من معاهد عدة تشترك في هذا المشروع، ومنذ خمس سنوات، على تحقيق هذا الفكرة القائمة على تغيير شكل جانح الطائرة من خلال تقنية التحفيز الكهربائي.

وقدم المعهد ثمرة هذه الأبحاث في معرض رويال سوسايتي العلمي الذي أقيم بين الأول والسادس من يوليو في لندن، عارضاً نموذجاً من جانح يمكن تكبيره وتصغيره بواسطة التحفيز الكهربائي.