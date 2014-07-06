أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غريب: كأس العالم بطولة المدربين وليس النجوم

Google+ Print
غريب: كأس العالم بطولة المدربين وليس النجوم غريب: كأس العالم بطولة المدربين وليس النجوم

عبر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر عن إعجابه بمستوى بطولة كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل من الناحية الخططية.

البرازيل، الأرجنتين، هولندا، مع ألمانيا هم أطراف مباراتي نصف النهائي.

وقال غريب لـFilGoal.com: "كأس العالم هذا العام مثير جدا، فهو قوي من الناحية الهجومية والغزارة التهديفية".

وتابع "أكثر ما يعجبني هو الالتزام الخططي للفرق ومرونة تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال اللقاء، المدربون تفوقوا على النجوم".

وينوي غريب السفر إلى البرازيل لمتابعة مباراة الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي، على أن يحاول حضور النهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض