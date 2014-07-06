غريب: كأس العالم بطولة المدربين وليس النجوم

عبر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر عن إعجابه بمستوى بطولة كأس العالم المقامة حاليا في البرازيل من الناحية الخططية.
البرازيل، الأرجنتين، هولندا، مع ألمانيا هم أطراف مباراتي نصف النهائي.
وقال غريب لـFilGoal.com: "كأس العالم هذا العام مثير جدا، فهو قوي من الناحية الهجومية والغزارة التهديفية".
وتابع "أكثر ما يعجبني هو الالتزام الخططي للفرق ومرونة تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال اللقاء، المدربون تفوقوا على النجوم".
وينوي غريب السفر إلى البرازيل لمتابعة مباراة الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي، على أن يحاول حضور النهائي.