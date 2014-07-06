اتحاد المصريين فى النمسا يطالب بتقبل “القرارات الاقتصادية”

دعا الاتحاد العام للمصريين فى النمسا شعب مصرالى الصبر على القرارات الاقتصادية الصعبة حتى تجتاز مصر عنق الزجاجة والتى حدثت بسبب تداعيات الفترة الماضية وكى تنطلق البلاد فى مجال التنمية ويشعر بسطاء المصريين بتحسن الاحوال المعيشية.

وقال بيان للاتحاد صدر اليوم أن المصريين فى الخارج عامة وفى النمسا خاصة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الإنتقالية الدقيقة حتى تجتاز مصر مشكلة ارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى وأن تحقق موازنة رشيدة يتم فيها ضبط الإنفاق العام .

واشار الاتحاد فى بيانه إلى أن كثير من دول العالم لجأت إلى القرارات الاقتصادية المؤلمة من أجل هيكلة الاقتصاد القومى ولا زالت تداعيات الازمات الاقتصادية موجودة فى العديد من دول أوروبا وخاصة اليونان واسبانيا وايطاليا وغيرها.

وأوضح البيان أن مصر كانت تعانى فى الفترة الماضية من اهدار الدعم ووصوله إلى غير مستحقيه خاصة فى قطاع الطاقة مشيرا إلى أن الجميع كان على قناعة بالحاجة إلى تصحيح هذه الأوضاع .

وطالب الاتحاد بسياسات تتوازى مع تحرير أسعار قطاع الطاقة وهى سياسات اجتماعية قوية تحمى الفقراء فى مصر وتضمن لهم حياة كريمة وألا يدفعوا هم فاتورة الغلاء بدلا من القادرين.