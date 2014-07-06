أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بعد الحكم ببراءته.. القاضي للفنان أحمد عزمي “انت قدوة للشباب اتقي الله”

Google+ Print
بعد الحكم ببراءته.. القاضي للفنان أحمد عزمي “انت قدوة للشباب اتقي الله” بعد الحكم ببراءته.. القاضي للفنان أحمد عزمي “انت قدوة للشباب اتقي الله”

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار محمد على رئيس محكمة الجنايات ببراءة الفنان احمد عزمى فى واقعة تعاطى مخدرات بشرم الشيخ. وشاب أخر كان برفقته يدعى “محمد عبد العليم”.

وهتف الفنان احمد عزمى من داخل قفص المحكمة “يحيا العدل” ،ورد عليه القاضى رئيس المحكمة ” يحيا العدل على خيبتك .. انت المفروض تكون قدوة للشباب ولابد أن تتقى الله فى شباب الذى أنت الممثل والقدوة لهم”.

وأضاف القاضى قائلاً :”هذه المرة شاء الله أن تعدى على خير”.

وقال محامية خالد عمار إنه كان واثق فى براءة موكله للعدد واقعية المحضر والتفتيش وإذن النيابة الذى جاء فى نفس الوقت وعدم الحيادية”.

وأشاد والده الذي حضر الجلسة ،قائلاً :”إن أحمد شاب كويس ولا يحتاج للنصيحة” مشيراً إلى أن قضاء مصر نزيه وعادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض