بعد الحكم ببراءته.. القاضي للفنان أحمد عزمي “انت قدوة للشباب اتقي الله”

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار محمد على رئيس محكمة الجنايات ببراءة الفنان احمد عزمى فى واقعة تعاطى مخدرات بشرم الشيخ. وشاب أخر كان برفقته يدعى “محمد عبد العليم”.

وهتف الفنان احمد عزمى من داخل قفص المحكمة “يحيا العدل” ،ورد عليه القاضى رئيس المحكمة ” يحيا العدل على خيبتك .. انت المفروض تكون قدوة للشباب ولابد أن تتقى الله فى شباب مصر الذى أنت الممثل والقدوة لهم”.

وأضاف القاضى قائلاً :”هذه المرة شاء الله أن تعدى على خير”.

وقال محامية خالد عمار إنه كان واثق فى براءة موكله للعدد واقعية المحضر والتفتيش وإذن النيابة الذى جاء فى نفس الوقت وعدم الحيادية”.

وأشاد والده الذي حضر الجلسة ،قائلاً :”إن أحمد شاب كويس ولا يحتاج للنصيحة” مشيراً إلى أن قضاء مصر نزيه وعادل.