مصرع شاب رميًا بالرصاص في حادث ثأر بالبلينا في سوهاج‎

لقى شاب مصرعة بعد إصابته بعدة طلقات نارية بالجسم وكشفت التحريات أن الجثة لشاب يدعى محمد السيد عبد الكريم 28 سنة عامل ويقيم بقرية زرابى برخيل بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وتوفي الشاب نتيجة هجوم عدد من الأشخاص المسلحين علية اثناء تواجده بقريتة ورجحت التحريات الأولية أن الثار هو سبب ارتكاب الواقعة حيث تعود الأحداث الى شهرمضى عندما تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء أكرم توفيق مساعد مدير الامن للجنوب يفيد بالعثورعلى جثة لشاب 20 عام ملقاة بالقرب من الزراعات بزمام قرية برخيل.

انتقل على الفور إلى مكان الواقعة العميدان حسين حامد وعصمت أبورحمة من إدارة المباحث الجنائية، وتبين من تحريات العميد عصام غانم رئيس فرع بحث الجنوب ان الجثة لشاب من قرية البورة يدعى عبداللاة سيف فهيم وتوصلت المباحث بعد ذلك من خلال التحريات الى ان مرتكب الواقعة وهو محمد السيد عبد الكريم المجنى علية فى حادث اليوم تم القبض على المتهم الذى افرج عنة على ذمة التحقيق

ومن ناحية اخرى تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى البلينا المركزى وقررت نيابة البلينا انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة و معرفة سبب الوفاة.