محاولة اغتيال مدير جهاز الرقابة الإدارية بمدينة سرت الليبية

نجا مدير جهاز الرقابة الإدارية بمدينة سرت الليبية محمد عيسي من محاولة اغتيال اليوم الأحد، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، أمام مصرف الوحدة بمدينة سرت.

وذكر مصدر أمني اليوم، أن عيسى أصيب بعدة طلقات نارية في قدمه ونقل إلى مستشفى ابن سيناء للعلاج، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.

يشار إلى أن هناك انفلاتا أمنيا في العديد من المدن الليبية يتمثل في اغتيالات لعسكريين وأمنيين ومسئولين حكوميين وعمليات اختطاف خاصة مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية.

وعلى صعيد أخر، وقعت وزارة الداخلية الليبية مع نظيرتها المالطية، على مذكرة تفاهم في مجال تدريب عناصر الشرطة الليبية خاصة في مجال أمن السواحل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم، أن وزير الداخلية الليبي المكلف العقيد صالح مازق اختتم زيارته الرسمية إلى مالطا، والذي وقع خلالها مع نظيره مانويل مايا وزير الداخلية والأمن الوطني المالطي، على مذكرة تفاهم لتدريب عناصر الشرطة الليبية خاصة في مجال أمن السواحل في مالطا.

كما اتفق الطرفان على إنشاء نقاط اتصال لضمان سرعة تبادل وسرية المعلومات الكفيلة للحد من طوفان الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود الليبي إلى أراضيها، وإجراءات تسهيل فتح تأشيرات دخول مواطنين البلدين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الآلية المناسبة للتعاون بين طرابلس وفاليتا.

يذكر أن زيارة صالح مازق وزير الداخلية الليبي المكلف إلى جمهورية مالطا استغرقت يومين، رفقة العميد محمد التميمي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية ومبروك عبد الحفيظ مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.