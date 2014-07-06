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بالفيديو .. «بيبسى» تُعيد جورج سيدهم للأضواء بعد غياب طويل عن الشاشة

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بالفيديو .. «بيبسى» تُعيد جورج سيدهم للأضواء بعد غياب طويل عن الشاشة بالفيديو .. «بيبسى» تُعيد جورج سيدهم للأضواء بعد غياب طويل عن الشاشة

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أطلقت شركة المشروبات الغازية “بيبسي” إعلانها الجديد لشهر رمضان، والذي ضم العديد من نجوم التسعينات.

وتركز فكرة الإعلان على النوستالجيا، حيث يظهر عدد من نجوم فترة التسعينات وهم يستعيدون ذكرياتهم.

كما يظهر المصري في التسعينات والذي ضم أحمد شوبير وأحمد الكاس وهاني رمزي، ويظهر في اﻹعلان أيضًا الفنان عزت أبو عوف وهو يستعيد ذكريات فريقه الغنائي “4 أم”، باﻹضافة إلى سمير غانم وشيرين وهما يستعيدان ذكريات مسرحية “المتزوجون” مع الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي يسجل اﻹعلان الظهور اﻷول له بعد غياب طويل عن اﻹعلام.

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