بريطانيتان تهربان من منزلهما للانضمام إلى«داعش» في سوريا

ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية، الأحد، أن توأمتين بريطانيتين هربتا من منزلهما للانضمام إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا.

وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن المراهقتين (16 عاما) تسللتا من منزل عائلتهما في مانشستر، واستقلتا رحلة إلى تركيا قبل أن تتخذا طريقهما إلى سوريا.

> وأشارت «ذي صن» إلى أن والدهما، الذي تعود أصوله من الصومال، اكتشف غيابهما عن البيت الساعة الثامنة صباحا، مضيفة أن الأبوين اتصلا بالشرطة للإبلاغ عن فقدهما، إلا أن الشرطة اكتشفت أنهما سافرتا إلى اسطنبول ومنها إلى سوريا.

> وأكدت الصحيفة أن التوأمتين سافرتا إلى سوريا للانضمام إلى شقيقهما الأكبر، الذي يقاتل بجانب «داعش».

> وقال مصدر «إن السفر إلى سوريا ليست جريمة في حد ذاتها، وقد اتصلتا بعائلتهما ليؤكدا على أنهما بخير»، وأضاف «لكنهما أبلغا عائلتيهما أنهما لن يعودا».

> وتحقق الشرطة البريطانية حاليا في كيفية حصول الفتاتين على تذاكر السفر، مما يثير القلق بأن الرحلة قد تم تمويلها من جانب المتشددين الإسلاميين.